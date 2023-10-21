بدأ صباح اليوم، السبت، عبور شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتنتظر المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر استعدادًا لعبورها.

ووفقًا لقناة "العربية"، سُمح بعبور 20 شاحنة عبر المعبر.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء دخول الرعايا الأجانب بعد قليل تمهيداً لنقلهم إلى القاهرة ومغادرتهم بعد ذلك إلى بلادهم.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في وقت سابق بوجود استعدادات لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم السبت.

فيما قالت سفارة أميركا في إسرائيل إنها تلقت معلومات عن فتح معبر رفح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت السفارة في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أنها لا تعلم "إلى أي مدى سيظل المعبر مفتوحاً لمغادرة المواطنين الأجانب غزة".