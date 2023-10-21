تشغيل سيارات الأجرة بدون سائق بشوارع طوكيو في عام 2026

تظهر سيارات الأجرة الآلية التي تعمل بدون سائق، والتي صنعتها شركة "كروز" التابعة لشركة "جنرال موتورز"، في شوارع طوكيو مع حلول عام 2026.

وتعمل "جنرال موتورز" مع شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات في هذا المشروع، بحسب ما أعلنته الشركتان، الخميس.

وقد ساعدت شركة "هوندا" في تطوير مركبات "أوريجن" ذاتية القيادة، والتي سيتم استخدامها قريبًا في خدمة سيارات الأجرة الآلية التي تعمل بواسطة الروبوت "روبوتاكسي"، والخاصة بشركة "كروز"، في الولايات المتحدة كبداية.

ويشار إلى أن السيارات ليس لها عجلة قيادة أو دواسات.

وتعمل شركة "كروز" بالفعل في سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى العديد من المدن الأمريكية الأخرى.

وتستخدم الشركة السيارات المحولة من طراز "شيفروليه بولت" الكهربائي الخاص بـ "جنرال موتورز"، حتى تصير سيارات "أوريجن" جاهزة للاستخدام.

وفي البداية، سيتم تصنيع 500 مركبة من طراز "أوريجن" في الولايات المتحدة لاستخدامها بطوكيو.