ليلة تاريخية تنتظر محمد صلاح أمام إيفرتون

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، تحقيق رقم مميز جديد في مسيرته حين يواجه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد نادي ليفربول لاستضافة غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة البريميرليغ.

ويفصل صلاح هدف وحيد عن الوصول لهدفه رقم 200 في مسابقات الدوري المختلفة، سواء الإنجليزي أو الإيطالي أو السويسري أو المصري.

وكان صاحب الـ31 عاما سجل ما مجموعه 199 هدفًا في مسابقات الدوري، أكثرها في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص فريقي ليفربول وتشيلسي، بواقع 144 هدفا.

كما أحرز صلاح 35 هدفًا في الدوري الإيطالي مع فريقي فيورنتينا وروما، و9 أهداف في الدوري السويسري بقميص بازل، وقبلها 11 هدفًا في الدوري المصري مع المقاولون العرب قبل خوض رحلته الاحترافية بأوروبا.

وقد يسجل النجم المصري رقما آخر إذا تمكن من هز شباك إيفرتون، حيث سيكون هدفه رقم 104 لصالح ليفربول على ملعب "أنفيلد"، ليتمكن من معادلة السير كيني دالجليش وستيفين جيرارد في المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي في ملعب آنفيلد.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.