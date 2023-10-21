منها السجن المؤبد.. بيرو تفرض عقوبات قاسية على سارقي الهواتف

قررت الحكومة في بيرو فرض عقوبات قاسية على سارقي الهواتف المحمولة، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصًا ما أثناء سرقة هاتفه.

دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس.

لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لهيئة الاتصالات في البلاد، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، وهو ما يعني أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميًا.

من جانبه، قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث "تحذيرًا واضحًا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة".

وينص قانون العقوبات الجديد في بيرو على أن سرقة الهاتف المحمول تتضمن عقوبة أولية هي السجن 12 عامًا، وقد تصل إلى 30 عامًا في حال استخدم الشخص سلاح أو متفجرات أثناء السرقة.