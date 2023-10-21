وقف مفاجئ لبرنامج جون ستيوارت

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، عن إيقاف برنامج جون ستيوارت الذي يُعرض عبر منصة "آبل تي في +" بصورة مفاجئة.

يعود القرار إلى خلافات تحريرية بينه وبين الشركة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أبلغ نجم البرامج الحوارية الأمريكية جون ستيوارت، فريق عمله بأنّ مسئولين من شركة "آبل" أبدوا تحفظات في شأن محتوى الحلقات المقبلة من برنامج "ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت".

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر أنّ مديري آبل لم يوافقوا على الموضوعات التي يعتزم ستيورات مناقشتها في حلقاته المقبلة، وخصوصًا ما يتعلّق منها بالصين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أيضًا إلى وجود خلاف حول موضوع الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق شركة "آبل" على هذا الموضوع ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس.

وقام رئيس "آبل" تيم كوك مؤخرًا بزيارة مفاجئة إلى الصين، تحدّث خلالها عن علاقة "تكامل" بين شركته وبكين.