محمود عباس بقمة القاهرة للسلام: لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا

قال محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إن هذا الاجتماع اليوم ينعقد في قمة القاهرة للسلام 2023، في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة حيث يواجه شعبنا الفلسطيني عدوان غاشم ووحشي من قبل الحرب الإسرائيلية التي تنتهك المحرمات والقانون الدولي الإنساني باستهدافها آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمنشآت دون تمييز، وبخاصة المشافي والمدارس ومراكز إيواء مراكز المدنيين الناجيين من ويلات الحرب وقصف بيوتهم.

وأضاف عباس، في كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، "إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها كما نحذر من أي عمليات لطرد الفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية فلن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات".

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