الأهلي يفقد ديميرال 60 يوما

كشفت تقارير صحفية المدة التي سيحتاجها التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي للتعافي بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وذكر الأهلي في بيان رسمي الجمعة أن ديميرال أجرى عملية جراحية في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى في أحد مستشفيات مدينة إنسبروك النمساوية تحت إشراف الجراح الدكتور كريستيان فينك وبرفقة أحمد هزازي من الطاقم الطبي في النادي، مؤكدا نجاح العملية الجراحية.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن ميريح ديميرال سيغيب عن الملاعب مدةً تصل إلى 60 يومًا.

👨🏻‍⚕️📝 تقرير طبي pic.twitter.com/9TQgOHEjws — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 20, 2023

أضافت أن مدة الغياب تعتمد على مدى استجابة عضلات اللاعب للبرنامج التأهيلي المُعد له من قِبل الطبيب الذي أجرى له العملية، وسينفذه بإشراف من الجهاز الطبي في النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يبدأ ديميرال البرنامج خلال الأيام المقبلة، وسيُشرف عليه في مرحلته الأولى الجهازُ الطبي في النادي بأحد المراكز المتخصِّصة، الذي لم يتم تحديده حتى الآن، قبل أن يتابعه مع المصري إبراهيم إسماعيل، اختصاصي العلاج والتأهيل في الأهلي.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي، لعب ديميرال 5 مباريات فقط بقميص الفريق بواقع أربع في دوري روشن السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين. قبل تعرضه للإصابة القوية.

يذكر أن ديميرال (25 عاما) انضمَّ إلى الأهلي أغسطس الماضي بموجب عقد، ينتهي عام 2026 قادمًا من أتالانتا الإيطالي، وحمل المدافع التركي ألوان الفريق في خمس مباريات.