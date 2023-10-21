استشهاد 4385 فلسطينيا في هجمات إسرائيل المستمرة على غزة للأسبوع الثالث

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم السبت، مقتل 4385 فلسطينيا في هجمات إسرائيل المستمرة على قطاع غزة للأسبوع الثالث.

وذكرت الوزارة أن 248 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة بفعل هجمات إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي قتلى الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 4385 منهم 1756 طفلا و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحا.

وبحسب الوزارة فإن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 من أفرادها ومازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض".