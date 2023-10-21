وسط صراع ثلاثي.. نابولي يفتح الباب أمام بيع أوسيمين

لن يغلق رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس الباب أمام بيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين وسط صراع ثلاثي على التعاقد معه.

وارتبط اسم فيكتور أوسيمين هذا الأسبوع بالانتقال إلى أندية تشيلسي وأرسنال وليفربول الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد توتر العلاقة بين وبين نابولي بالأسابيع الماضية.

وقال أوريليو دي لورينتيس في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لم أكن هادئًا أبدًا عندما يتعلق الأمر بأوسيمين، لكن رقصة التانجو تحتاج إلى شخصين".

وأضاف: "ما زلت أتمسك بموقفي، إذا تغير مزاجه، فلن يكون هناك الكثير الذي يمكنني فعله حيال ذلك".

وأكمل: "إذا تغيرت الأمور بعد المصافحة، فهذا أمر مخيب للآمال. نأخذ ذلك في الاعتبار، لكن الحياة تستمر".

وأنهى رئيس نابولي قائلا: "لدينا علاقة جيدة معه، العقد يمتد حتى عام 2025، لذلك هناك وقت، لا تنسوا، لقد قمت ببيع كاليدو كوليبالي في اللحظة الأخيرة".