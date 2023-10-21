ولي العهد الكويتي: نرفض تهجير سكان قطاع غزة

شجب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، اليوم السبت ، العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل والغارات على المدنيين العزل والخدمات الأساسية في قطاع غزة .

وقال ولي عهد الكويت ، في كلمة خلال قمة القاهرة للسلام :"نرفض الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة في إجراء يخالف للقوانين الدولية".

وجدد ولي عهد الكويت تمسك بلاده بضرورة التوصل إلى سلام عادل للفلسطينيين وفق مقررات الأمم المتحدة والمبادرة العربية.

وانطلقت فعاليات قمة "القاهرة للسلام " ، اليوم السبت ، بالعاصمة الإدارية الجديدة/ شرق القاهرة/ ويبحث المشاركون في القمة آخر التطورات في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

اقرأ أيضا:

فيصل بن فرحان من قمة القاهرة للسلام: نرفض محاولات إسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا