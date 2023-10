بطلب من جيرارد.. الاتفاق يقدم عرضا للينجارد

كشفت تقارير صحفية أن الاتفاق يعتزم تقديم عرض للاعب الإنجليزي جيسي لينجارد من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الاتفاق سيقدم عرضاً مسبقاً للتعاقد مع جيسي لينجارد في يناير المقبل بعد إعجاب المدرب ستيفن جيرارد بمستويات اللاعب.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "من المقرر أن يعرض الاتفاق على جيسي لينجارد عقدًا مسبقًا لعام 2024 حيث أن قائمة الفريق مكتملة حتى يناير المقبل".

وأضاف: "جيرارد يريد التعاقد مع لينجارد، فقد تدرب على أعلى مستوى في السعودية".

🚨🇸🇦 EXCL: Al Ettifaq set to offer Jesse Lingard a pre contract for 2024 as their squad is full until January.

Gerrard wants to sign Lingard, he trained at top level in Saudi; Henderson and Wijnaldum also pushing for him to sign.

Final decision will be up to Lingard soon. pic.twitter.com/yyLZZc7NaJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2023