بطلب من جيرارد.. الاتفاق يقدم عرضا للينجارد

كشفت تقارير صحفية أن الاتفاق يعتزم تقديم عرض للاعب الإنجليزي جيسي لينجارد من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الاتفاق سيقدم عرضاً مسبقاً للتعاقد مع جيسي لينجارد في يناير المقبل بعد إعجاب المدرب ستيفن جيرارد بمستويات اللاعب.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "من المقرر أن يعرض الاتفاق على جيسي لينجارد عقدًا مسبقًا لعام 2024 حيث أن قائمة الفريق مكتملة حتى يناير المقبل".

وأضاف: "جيرارد يريد التعاقد مع لينجارد، فقد تدرب على أعلى مستوى في السعودية".

🚨🇸🇦 EXCL: Al Ettifaq set to offer Jesse Lingard a pre contract for 2024 as their squad is full until January. Gerrard wants to sign Lingard, he trained at top level in Saudi; Henderson and Wijnaldum also pushing for him to sign. Final decision will be up to Lingard soon. pic.twitter.com/yyLZZc7NaJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2023

وأشار رومانو إلى أن الثنائي جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم ثنائي الفريق يدفعانه أيضًا للتوقيع مع الفريق.

وشدد عللى أن القرار النهائي سيكون في يد لينجارد قريبًا.

وكان الاتفاق أعلن في نهاية سبتمبر الماضي بناءً على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب جيسي لينجارد، للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لمدة شهر.

وأوضح الاتفاق أن اللاعب الإنجليزي اختار الاتفاق لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي.

يذكر أن جيرارد يتولى تدريب الاتفاق، ويملك عددا من النجوم على رأسهم الإنجليزي جوردان هيندرسون وجورجينيو فينالدوم، ثنائي ليفربول السابق، وأيضا موسى ديمبيلي، مهاجم ليون السابق.