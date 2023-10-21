8 فوائد ذهبية للفاكهة والخضروات ذات اللون الأحمر

تتميز الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر الطماطم والفلفل الأحمر والفراولة والكرز والبطيخ بالمذاق الرائع، بالإضافة إلى كونها غنية بالمركبات المفيدة مثل مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية.

ووفقًا لصحيفة "Times of Inida"، توفر الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر فوائد صحية للتنمية الشاملة للجسم، كما يلي:

صحة القلب

يمكن للمغذيات النباتية الموجودة في الفواكه والخضراوات الحمراء أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

الوقاية من السرطان

ترتبط بعض الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل الطماطم، بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب محتواها العالي من اللايكوبين.

تحسين الرؤية

تحتوي الخضراوات الحمراء، مثل الفلفل الأحمر، على نسبة عالية من فيتامين C والكاروتينات، التي تدعم صحة العين وقد تقلل من خطر الضمور المرتبط بالتقدم في العمر.

بشرة صحيّة

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات الحمراء على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتعزيز البشرة الصحية والمشرقة.

مضادة للالتهابات

تتمتع الفواكه الحمراء مثل الكرز والتوت بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف الألم المصاحب لهذه الحالة.

صحة الجهاز الهضمي

توفر الفواكه والخضراوات الحمراء الألياف الغذائية، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك وتعزيز توازن بكتيريا الأمعاء.

صحة الدماغ

تحتوي الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل الفراولة والعنب الأحمر، على مركبات الفلافونويد، التي يمكن أن تعزز الوظيفة الإدراكية وتقلل من خطر التدهور المعرفي.