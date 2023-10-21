جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين قرب الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات وجنود إسرائيليين استهدفوا اليوم السبت مسلحين أطلقوا صواريخ وقذائف مضادة للدبابات بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال الجيش "تم تحديد الأهداف في ضربتين"، مضيفا أن الجنود كانوا يردون على جولة ثالثة من إطلاق الصواريخ.

في السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم السبت، أن "حزب الله" اللبناني قرر المشاركة في القتال".

وقال غالانت، خلال زياته المنطقة الشمالية، إن "حزب الله" سيدفع الثمن باهظا"، مؤكدا "ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات".

وتابع: "نحن في حرب، ليس هناك خيار آخر، سنتصرف حيثما كان ذلك ضروريا وسننتصر في الحرب"، مؤكدا أن "التحديات ستكون أكبر وعلى الجنود أن يأخذوا ذلك في الاعتبار، وأن يكونوا جاهزين لأي موقف".