في ليلة المئوية الثانية لصلاح.. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

اعتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت عقب فوزه الصعب على إيفرتون 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة.

وباستثناء طرد آشلي يونج لاعب إيفرتون في الدقيقة 37، لم يكن هناك الكثير من الاحداث في الشوط الأول، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق ليفربول من محاولاته الهجومية حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

⚽️🇪🇬 الملك المصري محمد صلاح يحسم مواجهة ديربي الميرسيسايد بالهدف الثاني في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/sfxeDRzUzK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عاد صلاح ليسجل الهدف الثاني له ولفريق ليفربول.

وبالهدفين اللذين سجلهما صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق الأهداف أمام توتنهام، فيما توقف رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.