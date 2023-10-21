أسعار النفط تهبط بعد إفراج حماس عن رهائن أمريكيين

استقرت أسعار النفط على انخفاض، أمس الجمعة ، بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن رهينتين أمريكيتين من غزة، مما عزز الآمال في إمكانية تهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بلغ 22 سنتا، ليستقر عند 16ر92 دولار للبرميل.

وأشار التقرير الأسبوعي لأسواق الطاقة الصادر اليوم، عن مركز العطية للطاقة والتنمية المستدامة ومقره الدوحة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إلى انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 62 سنتا، لتصل إلى 75ر88 دولارا للبرميل.