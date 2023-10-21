الخارجية الأميركية: أن السكان المدنيين في غزة ليسوا مسؤولين عن أعمال التطرف والإرهاب

أشادت الولايات المتحدة بدعوة إبقاء معبر رفح مفتوحًا لضمان دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أهمية هذه الخطوة وشدد على أن السكان المدنيين الفلسطينيين لا ينبغي أن يعانوا من جراء الأفعال العدائية لمنظمة حماس.

وأوضح بلينكن أن فتح معبر رفح للإمدادات جاء نتيجة للمشاركة الدبلوماسية الكاملة للولايات المتحدة في المنطقة وتوصل الرئيس جو بايدن لاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير الأمريكي على أن السكان المدنيين في غزة ليسوا مسؤولين عن أعمال التطرف والإرهاب، وأنه يجب أن لا يعانوا من جراء ذلك.

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