ليفركوزن يفوز على فولفسبورج ويستعيد بصدارة الدوري الألماني

استعاد باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث فاز بصعوبة على مضيفه فولفسبورج بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن شتوتجارت الوصيف ونقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وتقدم المدافع الهولندي جيريمي فريمبونج بهدف لليفركوزن في الدقيقة 13 ثم تعادل الفرنسي ماكسينس لكرواكس لفولفسبورج في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل الإسباني اليخاندرو جريمالدو هدف الفوز لباير ليفركوزن في الدقيقة 62.

وسجل ليفركوزن فوزه الرابع على التوالي في البوندسليجا، وتنتظره مواجهة يوم الخميس المقبل أمام ضيفه كارباج اجدام من آذربيجان في الدوري الأوروبي.

وفي باقي المباريات فاز شتوتجارت على مضيفه يونيون برلين 3 /صفر وفرايبورج على ضيفه بوخوم 2 /1 واينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم 3 /1 ولايبزج على مضيفه دارمشتاد 3 /1.