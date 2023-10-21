مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا

استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مؤقتًا، بعد أن انتزع فوزًا مهمًا على برايتون بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة.

أنهى سيتي شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة والنرويجي إييرلنج هالاند في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني رد الإسباني أنسو فاتي بهدف لبرايتون في الدقيقة 73 ثم تعرض مانويل أكانجي لاعب سيتي للطرد في الثواني الأخيرة.

وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتًا أيضًا بعد فوزه على ضيفه إيفرتون 2 /صفر في ديربي ميرسيسايد، الذي أقيم في وقت سابق من اليوم.

لكن مانشستر سيتي انقض على الصدارة بعد ساعات قليلة من فوز ليفربول، علمًا بأن السيتي أيضًا قد يفقد الصدارة حال فاز أرسنال على تشليسي في ديربي لندن في وقت لاحق من اليوم.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وتوتنهام وأرسنال.

ويلتقي أرسنال في وقت لاحق اليوم مع مضيفه تشيلسي فيما يلتقي توتنهام بعد غد الاثنين مع ضيفه فولهام.

وفي باقي المباريات اليوم، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4/ صفر وبرنتفورد على ضيفه بيرنلي 3 /صفر ووولفرهامبتون على مضيفه بورنموث 2 /1 وتعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2 /2.