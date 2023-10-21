الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم غير كافية

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، بأن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم غير كافية.

وأشار البيان إلى أن "منع إدخال الوقود اللازم لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، يعرض حياة الآلاف من الفلسطينيين لخطر الموت في المستشفيات، ومنع سيارات الإسعاف من إنقاذ الحياة. كما لن تستطيع المخابز توفير الخبز للفلسطينيين، كما لن يتمكنوا من الحصول على مياه صالحة للشرب، ما يجعل الشعب الفلسطيني معرضاً لخطر انتشار الأمراض والأوبئة".

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