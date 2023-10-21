اليونيسيف: مليون طفل في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية

قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين، لوتشيا إلمي، اليوم ،السبت، إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وأضافت إلمي - في إفادة صحفية - أن المساعدات التي دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.

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