حماس: لن نناقش ملف أسرى جيش الاحتلال حتى ينتهي العدوان

أعلنت حركة "حماس" اليوم (السبت) أنها لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل "عدوانها" على قطاع غزة.

وأكد أسامة حمدان، المسؤول في "حماس"، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أن موقفهم واضح ولا يزال يتعلق بتبادل الأسرى (العسكريين)، ولن يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة.

كما شدد على أهمية حماية المستشفيات والمراكز الطبية بوصفها مؤسسات محمية بموجب القانون الدولي، حتى لا تتكرر مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني التي أسفرت عن ارتقاء نحو 500 شهيد ومئات الجرحى.

وأشار إلى دخول 20 شاحنة من المساعدات الطبية ومعلبات الأغذية اليوم عبر معبر رفح، مؤكدًا على أهمية فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لتسهيل خروج الجرحى للعلاج في الخارج، وضرورة استمرار تدفق المساعدات الغذائية وإدخال الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة لإنقاذ المستشفيات والمراكز الطبية.