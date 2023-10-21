الصحة العالمية: دخول 4 شاحنات تحمل الإمدادات الصحية للمنظمة إلى قطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم دخول أربع شاحنات تحمل الإمدادات الصحية للمنظمة إلى قطاع غزة بعد فتح معبر رفح.

وأكدت المنظمة أن هذه المساعدات تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تكفي لنحو 1200 شخص، بالإضافة إلى حقائب الإسعاف المحمولة والأدوية للعلاج الفوري للمصابين. كما تتضمن الإمدادات أيضاً علاجات للأمراض المزمنة لـ 1500 شخص ومستلزمات صحية لـ 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر. وأشارت المنظمة إلى أن المستشفيات في غزة تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والإمدادات الطبية، وأن هذه الإمدادات ستساعد في تخفيف الضغط على المنشآت الصحية.

وأوضحت المنظمة أنها تعمل بالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان وصول هذه الإمدادات بشكل آمن إلى المستشفيات والمرافق الصحية في غزة. كما دعت إلى حماية القوافل الإنسانية وفرق العمل خلال عملهم في المنطقة.

ومن المقرر وصول المزيد من الإمدادات إلى غزة من مصر خلال الأيام المقبلة. وناشدت المنظمة إلى تنفيذ عمليات إنسانية واسعة ومستدامة ومحمية لمنع الوفيات غير الضرورية وتخفيف المعاناة في القطاع.