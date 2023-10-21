البديوي: علاقات دول الخليج بجمهورية الصين الشعبية تتسم بالتميز في العديد من المجالات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن العلاقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية تتميز بالتميز والمثالية والتشعب، وترتبط بالعديد من المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وانغ ونتوا، على هامش انعقاد الدورة الأولى لاجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون والصين، اليوم في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية.

وتم مناقشة العديد من الموضوعات خلال اللقاء، حيث تم التأكيد على الرغبة المشتركة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنويعها والعمل على تقويتها في المجالات كافة. وأشار معالي الأمين العام إلى أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة قريباً سيسهم في توسيع الدائرة الاقتصادية والتجارية للدول الأعضاء وجمهورية الصين الشعبية.

وتم الاتفاق على زيادة وتفعيل الزيارات بين الجانبين وعقد منتدى اقتصادي للقطاع الخاص من الجانبين في الربع الأول من عام 2024م. كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ خطة العمل المشترك (2023 - 2027) بين الجانبين وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والمالية.

وعبر معالي الأمين العام عن أمله في أن يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة القليلة القادمة وأن تجنى ثمارها في أقرب وقت ممكن.

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