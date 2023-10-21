بلينكن يؤكد لميقاتي دعم واشنطن للشعب اللبناني وقلقه من التوترات على الحدود الجنوبية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مباحثات هاتفية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. تم خلال الاتصال مناقشة سبل دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني، وأبدى بلينكن قلقه المتزايد بشأن التوترات على طول الحدود الجنوبية للبنان.

أكد بلينكن أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني، وأشار إلى أن لبنان سيتأثر بشدة في حال تورطه في الصراع بين حماس وإسرائيل. كما قدم تعازيه لعائلات المدنيين اللبنانيين الذين فقدوا أرواحهم جراء النزاع.

وأكد على استمرار دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، التي تعدان الضامنين الشرعيين الوحيدين لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه.

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