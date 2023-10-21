مبابي يعود للتهديف في فوز سان جيرمان على ستراسبورج

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت عودة كيليان مبابي لتسجيل الأهداف.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما مبابي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وكارلوس سولير في الدقيقة 31.

وعزز سان جيرمان تقدمه في الشوط الثاني عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 77.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بعدما حقق انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

أما ستراسبورج فتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر، إذ تلقى خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.