أرسنال يقتنص تعادلًا مثيرًا من تشيلسي في ديربي لندن

اقتنص أرسنال تعادلًا ثمينًا من مضيفه تشيلسي بهدفين لمثلهما على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الموسم الجاري.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي عاد إلى الصدارة بعد فوزه في وقت سابق من اليوم على برايتون بنتيجة 2-1.

فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه كول بالمر في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ثم تمكن البلوز من تعزيز التقدم بهدف ميخايلو مودريك في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

لكن ديكلان رايس تمكن من تقليص الفارق لأرسنال في الدقيقة 77، قبل أن يسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل في الدقيقة 84.

وفي باقي المباريات فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4/ صفر وبرنتفورد على ضيفه بيرنلي 3 /صفر ووولفرهامبتون على مضيفه بورنموث 2 /1 وتعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2 /2.