بمشاركة راموس.. ريال مدريد يتعادل بصعوبة مع إشبيلية

تعادل ريال مدريد بصعوبة مع مضيفه إشبيلية بنتيجة 1-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة سيرجيو راموس بقميص إشبيلية لأول مرة ضد فريقه السابق ريال مدريد.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا بالخطأ في مرمى ريال مدريد عند الدقيقة 74.

لكن داني كارفخال نجح في إنقاذ الفريق الملكي من الهزيمة الثانية هذا الموسم، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 78.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب غدًا الأحد مع ضيفه ألميريا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة بفارق 4 نقاط، علما أن الفريق الكتالوني سيواجه أتلتيك بلباو غدًا الأحد.