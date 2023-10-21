الرئيس الفلسطيني يؤكد رفض محاولات التهجير من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن شكره لجنوب إفريقيا على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولتهم المستقلة، بعاصمتها في القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في إطار فعاليات قمة القاهرة للسلام التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة. تم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الوضع في فلسطين، وأحدث التحركات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين من ويلات الحرب.

أكد الرئيس عباس رفض دولة فلسطين القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس، وشدد على أهمية توفير المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وتأمين مياه الشرب والكهرباء لسكان القطاع بأسرع وقت ممكن.

كما أكد أن تحقيق السلام والأمن يأتيان من خلال تنفيذ حلاً على أساس دولتين، يشمل الاعتراف بدولة فلسطين وإقامتها على حدود 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

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