الأهلي يهزم الوحدة بثلاثية في دوري روشن

ارتقى الأهلي إلى المركز الرابع في دوري روشن للمحترفين، بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم الأهلي عن طريق العائد من الإصابة آلان سانت ماكسيمان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

لكن عبدالباسط هندي لاعب الأهلي أحرز هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 68 سجل روجير إيبانيز الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يكمل رياض محرز الثلاثية في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة تعرض علاء آل حجي لاعب الوحدة للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.