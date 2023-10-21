الأهلي يهزم الوحدة بثلاثية في دوري روشن

ارتقى الأهلي إلى المركز الرابع في دوري روشن للمحترفين، بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الثالث.
في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.
وتقدم الأهلي عن طريق العائد من الإصابة آلان سانت ماكسيمان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
لكن عبدالباسط هندي لاعب الأهلي أحرز هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 68 سجل روجير إيبانيز الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يكمل رياض محرز الثلاثية في الدقيقة 84.
✅الأهلي يصل للنقطة الـ2️⃣2️⃣
شاهد أهداف مباراة #الأهلي_الوحدة⤵️⚽️#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/yFJiJhKIvT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
وشهدت المباراة تعرض علاء آل حجي لاعب الوحدة للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
بطاقة حمراء على علاء حجي لاعب الوحدة 🟥#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/0BN9qd0kqf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023