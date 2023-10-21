الشباب يفتتح ملعبه الجديد بالفوز على الطائي

حقق الشباب فوزًا مهمًا على ضيفه الطائي بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، في مباراة أقيمت على ملعب الشباب الجديد.
وسبق المباراة حفل افتتاح ملعب الشباب الجديد، وأكمل الفريق ليلته السعيدة بحصد النقاط الثلاث.
وتقدم الشباب عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف حسين القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
🏟ملعب جديد
🧢مدرب جديد
✅انتصار جديد
⚽شاهد ثنائية #الشباب⤵#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الطائي | #SSC pic.twitter.com/KZ1N3Fpo2a
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر بعدما عاد إلى الانتصارات بعد الخسارة من الهلال والتعادل مع الرياض.
بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ16.