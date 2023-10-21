الشباب يفتتح ملعبه الجديد بالفوز على الطائي

حقق الشباب فوزًا مهمًا على ضيفه الطائي بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، في مباراة أقيمت على ملعب الشباب الجديد.

وسبق المباراة حفل افتتاح ملعب الشباب الجديد، وأكمل الفريق ليلته السعيدة بحصد النقاط الثلاث.

وتقدم الشباب عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف حسين القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر بعدما عاد إلى الانتصارات بعد الخسارة من الهلال والتعادل مع الرياض.

بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ16.