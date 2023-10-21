الخارجية السورية: دمشق أوفت بكل التزاماتها إثر انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت وزارة الخارجية السورية أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا أصدروا بيانات تحريضية ضد سوريا بمناسبة الذكرى العاشرة لانضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

كما عبّرت الوزارة عن شجبها واستنكارها لما ورد في هذين البيانين من مغالطات وتحريف للحقائق. كما أكدت سوريا أنها وفقاً لانضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قامت بأداء جميع التزاماتها المتعلقة بها، وتعاونت بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما أدى إلى التخلص من جميع مكونات برنامجها الكيميائي، وذلك بإقرار الأمانة الفنية للمنظمة والأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الغرب استخدم سياسته العدائية وحملاته المستمرة ضد سوريا، بما في ذلك الضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تحويل المنظمة إلى أداة تخدم أجندات الدول الغربية. وأوضحت أن تقارير مجموعات بحثية وشخصيات علمية مرموقة كشفت عن تحريف الحقائق وتضليل المعلومات بشأن التقارير التي أصدرتها المنظمة، بما في ذلك تقرير حادثة دوما في عام 2018.

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