“كتاب القسام” تعلن استعدادها لإطلاق سراح محتجزتين

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنهم على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتَين "نوريت" و"يوخفد" غداً الأحد، بنفس الإجراءات التي تم بها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين أمس الجمعة.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، قد أعلنت سابقاً أنها أبلغت السلطات القطرية بإطلاق سراح المحتجزتين لأسباب إنسانية ودون مقابل. ومع ذلك، رفضت حكومة الاحتلال استلامهما.

وذكرت كتائب القسام أن المحتجزتين هما: نوريت يتسحاك بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز بطاقة رقم 005236955.

مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر بيانًا أكد فيه أنهم لا يعتمدون على الدعاية الكاذبة لحماس وأنهم سيواصلون العمل بكل الطرق لإعادة المختطفين والمفقودين إلى بيوتهم.

إقرأ أيضًا:

بايدن: ملتزمون بضمان استمرار توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية للمدنيين في قطاع غزة