الجامعة العربية: إسرائيل تعتبر إدخال المساعدات الإنسانية لغزة كسرا لإرادتها

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي أن "قمة القاهرة للسلام، سعت لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير ممرات آمنة ورفض التهجير القسري".

وأوضح زكي، في تصريحات صحفية، أن "إسرائيل تعتبر إدخال المساعدات الإنسانية لغزة كسرا لإرادتها"، واتهم الدول الغربية برغبتها في الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما شدد على "ضرورة وقف الحديث في مسألة تهجير الفلسطينيين"، متهماً إسرائيل بإرهاب المدنيين لإخلاء مناطقهم.

وأضاف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية أن "إسرائيل لا تتأثر سوى بدولة واحدة فقط"، مشيراً إلى أنه "إذا تغير الموقف الأمريكي سيتغير الموقف الإسرائيلي وهذا أمر ليس سهلا".

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