دالوت ينقذ مانشستر يونايتد من فخ شيفيلد

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بتغلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 مساء السبت في الجولة التاسعة.

تقدم مانشستر يونايتد أولًا بهدف سكوت ماكتومناي في الدقيقة 28.

لكن شيفيلد أدرك التعادل من ركلة جزاء تسبب بها ماكتومناي نفسه، وسددها أوليفر مكبورني في الدقيقة 34.

وكاد مانشستر يونايتد في طريقه للتعثر الخامس هذا الموسم بعد 4 هزائم سابقة، لكن ديوجو دالوت أحرز هدف الفوز في الدقيقة 77 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، محققا انتصاره الثاني على التوالي والخامس له بشكل عام في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، مازال شيفيلد يونايتد يبحث عن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر الفريق في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ليستمر بقاء الفريق في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.