ضربة مزدوجة للأهلي قبل كلاسيكو الهلال

تعرض الأهلي لضربة مزدوجة قبل 6 أيام من الكلاسيكو المرتقب ضد الهلال بعد إصابة اثنين من لاعبيه خلال مواجهة الوحدة.

وأصيب كل من الفرنسي ألان سانت ماكسيمين والإيفواري فرانك كيسي خلال مواجهة الوحدة يوم السبت، والتي انتهت بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن الثنائي سيخضعان للكشف بالأشعة، الأحد، لتشخيص إصابتيهما، وتحديد إمكانية مشاركتهما أمام الهلال في الكلاسيكو يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر أن ألان سانت ماكسيمين تعرض لإصابة على مستوى مفصل القدم بعد تدخل قوي من عبدالعزيز نور لاعب الوحدة خلال الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

فيما كانت إصابة كيسي عبارة عن كدمة في العظمة تحت الركبة، وفضَّل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة خلال مجريات الشوط الثاني.

وسيخضع اللاعبان إلى برامج علاجية وتأهيلية بعد التأكد من الأشعة التي سيجريانها في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة جدة.

وتشكل مواجهة الهلال اختبارا مهما للأهلي في مسعاه نحو اللحاق بالصدارة بعد عودته لدوري روشن هذا الموسم.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، متأخرا بـ4 نقاط عن الأزرق متصدر الترتيب بعد مرور 10 جولات.