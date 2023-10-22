“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء عدة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.