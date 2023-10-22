استشهاد 90 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

استشهد 5 فلسطينيين اليوم الأحد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة إلى 90 شهيدًا منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستهداف شابين بعد استهداف طائرات إسرائيلية مسجدا في مخيم جنين للاجئين. فيما زعم الاحتلال أن المسجد تحته مسار نفق تواجدت في داخله خلية مشتركة لحماس والجهاد الاسلامي خططت لتنفيذ هجوم.

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في التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد عن استشهاد شاب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية في جنين، واستشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر للاجئين في نابلس، واستشهاد شاب برصاصة في الرأس خلال مواجهات مماثلة اندلعت في بلدة طمون في طوباس، فيما أصيب ستة آخرون بجروح.