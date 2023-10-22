“الأرصاد” ينبه من استمرار هطول الأمطار لليون الثاني على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم الأحد.

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هطلت مساء أمس السبت، أمطار متفرقة على منطقة جازان؛ شملت محافظة العارضة، والحرث، وجزر فرسان، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.