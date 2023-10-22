نجوم الكرة الإنجليزية ينعون السير بوبي تشارلتون

نعى جاري لينيكر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، السير بوبي تشارلتون الذي توفي صباح اليوم السبت، حيث قال إن نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق حقق إنجازات خالدة.

وأعلنت عائلة تشارلتون وفاة الفائز بكأس العالم 1966 مع المنتخب الإنجليزي، اليوم السبت، عن عمر 86 عاما.

وقال لينكر عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أشعر بحزن شديد بعد سماع خبر وفاة السير بوبي تشارلتون، أنه لاعب رائع حقا ورجل لطيف، فاز بكأس العالم وواحد من عظماء مانشستر يونايتد وبالنسبة لي هو أعظم لاعب إنجليزي على مر العصور، أنه لم يعد بيننا الآن لكنه سيكون من الخالدين في كرة القدم".

Deeply saddened to hear that Sir Bobby Charlton has died. A truly wonderful footballer and genuinely lovely man. A World Cup winner, @ManUtd great and, for me, England’s greatest ever player. He may no longer be with us but he’ll have footballing immortality. RIP Sir Bobby. 🙌🏻 — Gary Lineker (@GaryLineker) October 21, 2023

وبعد وفاة تشارلتون، بات سير جيف هيرست، هو اللاعب الوحيد المتبقي من قائمة المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 على حساب منتخب ألمانيا الغربية آنذاك.

وقال هيرست، الذي سجل ثلاثة أهداف في النهائي (فازت إنجلترا 4 /2): "أخبار حزينة للغاية واحد من الأساطير الحقيقية سير بوبي تشارلتون توفي".

وأضاف: "لن ننساه أبدا ولا كرة القدم كذلك، أنه زميل عظيم وصديق سأفتقده بشدة وكذلك البلاد، كل التعازي لعائلته وأصدقائه ، من جيف وجوديث".

واتجه نجوم مانشستر يونايتد السابقين إلى موقع "إكس للتواصل الاجتماعي حيث قال جاري نيفيل قائد الفريق سابقا: " من المؤسف سماع نبأ وفاة السير بوبي تشارلتون".

وأضاف : "أعظم لاعب كرة قدم إنجليزي وأعظم سفير لمانشستر يونايتد، كان بطلا داخل وخارج الملعب وهو واحد من أعضاء فريق بازبي الذي مهد الطريق لصنع تاريخ مانشستر يونايتد، أرقد بسلام سير بوبي".

من جانبه كتب ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني: "أنا حزين للغاية لسماع نبأ وفاة السير بوبي تشارلتون، لديه مكان في التاريخ كواحد من أعظم اللاعبين وكان محبوبا للغاية، أرقد بسلام سير بوبي".