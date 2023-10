نجوم الكرة الإنجليزية ينعون السير بوبي تشارلتون

نعى جاري لينيكر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، السير بوبي تشارلتون الذي توفي صباح اليوم السبت، حيث قال إن نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق حقق إنجازات خالدة.

وأعلنت عائلة تشارلتون وفاة الفائز بكأس العالم 1966 مع المنتخب الإنجليزي، اليوم السبت، عن عمر 86 عاما.

وقال لينكر عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أشعر بحزن شديد بعد سماع خبر وفاة السير بوبي تشارلتون، أنه لاعب رائع حقا ورجل لطيف، فاز بكأس العالم وواحد من عظماء مانشستر يونايتد وبالنسبة لي هو أعظم لاعب إنجليزي على مر العصور، أنه لم يعد بيننا الآن لكنه سيكون من الخالدين في كرة القدم".

Deeply saddened to hear that Sir Bobby Charlton has died. A truly wonderful footballer and genuinely lovely man. A World Cup winner, @ManUtd great and, for me, England’s greatest ever player. He may no longer be with us but he’ll have footballing immortality. RIP Sir Bobby. 🙌🏻

