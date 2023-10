كلوب يكشف أكثر ما يحبه في محمد صلاح

كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أكثر ما يحبه في النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق بعد مواصلة تألقه في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

ولعب محمد صلاح دور البطولة في فوز ليفربول على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بثنائية نظيفة، حيث سجل هدفي المباراة ليتجاوز حاجز الـ200 هدف في مختلف الدوريات التي لعب بها طوال مسيرته.

وخرج يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ليشيد بمحمد صلاح قائلا: "انظر، أكثر ما أحبه في صلاح، ربما تكون الأرقام في الغالب، لكن أكثر من أحبه هو أنني أعتقد أنه لعب لنا عددًا لا يصدق من المباريات الرائعة".

وأضاف: "اليوم لم تكن أفضل مبارياته، ولكن كونه حاسمًا في ركلة الجزاء والوضع الذي كانت فيه، ربما تكون هذه هي أهم مميزاته".

🗣️'He will never stop, that's his nature'

