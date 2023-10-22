واشنطن تعلن نشر بطاريات دفاع جوي وكتائب “باتريوت” في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن نشر بطاريات الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) بالإضافة إلى كتائب باتريوت إضافية في مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، زاعمة أنه مواجه تصاعد العنف الذي يلوح في الأفق في المنطقة.

وأرسلت واشنطن في وقت سابق حاملتي طائرات ومجموعاتهما القتالية إلى شرق البحر المتوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

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وبرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قرار نشر أسلحة جديدة في المنطقة بأنه لمواصلة تعزيز وضع وزارة الدفاع في المنطقة

وأضاف أوستين، أن القرار جاء بعد مناقشات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "حول التصعيد الأخير من قبل إيران والمجموعات التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

مخاوف من اتساع الصراع

وتأتي الإجراءات الأمريكية الأخيرة في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق الصراع العسكري الحالي بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

واندلعت جبهة صراع جديدة بين حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تحتل أجزاء من جنوب لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية وتبادل الطرفان القصف على الحدود .