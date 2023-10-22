تقارير: الهلال يقرر معاقبة ميشيل قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية أن الهلال قرر معاقبة لاعبه البرازيلي ميشيل ديلجادو جناح الفريق بعدما بدر منه في مباراة الخليج بدوري روشن السعودي المحترفين.

وبدرت تصرفات انفعالية من ميشيل ديلجادو عقب استبداله من قبل مدربه جورجي خيسوس في مباراة الخليج التي انتهت لصالح الهلال بنتيجة 1-0 يوم الجمعة الماضي، بالجولة العاشرة لدوري روشن.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الهلال تتجه إلى فرض عقوبة مالية على ميشيل ديلجادو نظير تصرُّفاته الانفعالية.

وأضافت أن الإدارة ستعاقب ميشيل بالخصم من راتبه وفق اللائحة الداخلية للاعبين في النادي العاصمي.

وتشير اللائحة الداخلية للهلال إلى أن الغرامات المالية تبدأ من 5% في حالات الاستياء بعد الاستبدال.

وذكرت "الرياضية" أن اللائحة ستُطبَّق على البرازيلي على الرغم من ظهوره المتلفز عقب المواجهة، وتأكيده أن انفعاله جاء تعبيرًا عن غضبه من نفسه بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول في المباراة، وليس احتجاجًا على تغييره.

يذكر أن الهلال يتصدر الدوري برصيد 26 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون، أقرب ملاحقيه، ومن المقرر أن يلتقي بالأهلي في المباراة المقبلة يوم الجمعة بالجولة الـ11 لدوري روشن.