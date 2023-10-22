هيئة فنون الطهي تشارك بمعرض الطهي العالمي “إن فلافور”

تشارك هيئة فنون الطهي بجناحٍ تعريفي في معرض الطهي العالمي إن فلافور (InFlavour) الذي تستضيفه المملكة بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر الجاري.

وتتمثّل مشاركة الهيئة بجناحٍ يستقبل زواره بالقهوة السعودية والتمر، والحلوى الوطنية "المقشوش"؛ ليعرض لهم إستراتيجية الهيئة، ويُعرف بمبادراتها الإستراتيجية في مجال فنون الطهي، وجهودها للنمو بالقطاع، إضافةً إلى التعريف بحاضنة الأعمال الخاصة بفنون الطهي "كوّن"، والتراخيص المقدمة من الهيئة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص، والتصاريح الثقافية "أبدع"، والشراكات الدولية للهيئة مع سلو فود (SlowFood)، والمعهد الدولي لفن الطهي، والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT)،وبرامجها التطويرية والتعليمية.

ويعد معرض إن فلافور (InFlavour) واحداً من أكبر الفعاليات العالمية التي تشهد امتزاجاً وخلطاً بين علوم التكنولوجيا، وبين الفن والأعمال والضيافة والطعام؛ وهو من الأحداث الغنية بالمحتوى الذي يستهدف تغيير المشهد الغذائي، والضيافة في المنطقة والعالم، كما يحظى المعرض بمشاركة أشهر الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان، وروّاد صناعة الأغذية والمهتمين، إلى جانب القادة العالميين في بعض العلامات التجارية الاستهلاكية، والأكثر شهرة في العالم.

وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في هذا المعرض ضمن جهودها الحثيثة في تمكين الطهاة السعوديين، ومنحهم فرصة الالتقاء بأمهر الطهاة العالميين، وتبادل الآراء والخبرات والأفكار التي ستسهم في تطورهم،إلى جانب تعريف المجتمع المحلي والدولي بفنون الطهي السعودي، وإبراز ما يتميّز به المطبخ السعودي من وصفاتٍ غذائية تراثية تشكّلت على مدى فتراتٍ زمنية تاريخية، وظلّت متمسكة بتفردها وأصالتها.