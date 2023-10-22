“لم يجد من يعلمه”.. فينيسيوس ينفجر غضبا بسبب طفل

علَّق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على تعرضه لواقعة عنصرية خلال مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وأكد فينيسيوس الحاجة للتغيير في ظل مساعي إسبانيا حينها للحصول على حق استضافة مونديال 2030 مع البرتغال والمغرب.

وقال فينيسيوس جونيور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على بيان اشبيلية :"تهانينا لاشبيلية على اتخاذ الموقف سريعا، رغم أن فرض عقوبة يعد حلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية".

Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol. Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para… pic.twitter.com/azlZ7ccPNZ — Vini Jr. (@vinijr) October 21, 2023

وأضاف :"لسوء الحظ، رأيت مقطع فيديو آخر لتصرف عنصري آخر في مباراة السبت، وجاء من قبل طفل، هو أمر محزن للغاية أن أحدا لم يعلمه".

وواصل :"أتمنى أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغير التشريعات مرة واحدة من أجل الجميع. يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص جنائيا".

وأنهى قائلا: "سيكون هذا بمثابة خطوة استعدادية هائلة أولى لموندال 2030".

يذكر أن نادي إشبيلية تطرق إلى الواقعة ووعد بتقديم بلاغ للسلطات، بالإضافة إلى طرد من ارتكب هذا السلوك من ملعب النادي مستقبلا.