أخبار الرياضة

“لم يجد من يعلمه”.. فينيسيوس ينفجر غضبا بسبب طفل

22 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

علَّق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على تعرضه لواقعة عنصرية خلال مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وأكد فينيسيوس الحاجة للتغيير في ظل مساعي إسبانيا حينها للحصول على حق استضافة مونديال 2030 مع البرتغال والمغرب.

وقال فينيسيوس جونيور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على بيان اشبيلية :"تهانينا لاشبيلية على اتخاذ الموقف سريعا، رغم أن فرض عقوبة يعد حلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية".

وأضاف :"لسوء الحظ، رأيت مقطع فيديو آخر لتصرف عنصري آخر في مباراة السبت، وجاء من قبل طفل، هو أمر محزن للغاية أن أحدا لم يعلمه".

وواصل :"أتمنى أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغير التشريعات مرة واحدة من أجل الجميع. يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص جنائيا".

وأنهى قائلا: "سيكون هذا بمثابة خطوة استعدادية هائلة أولى لموندال 2030".

يذكر أن نادي إشبيلية تطرق إلى الواقعة ووعد بتقديم بلاغ للسلطات، بالإضافة إلى طرد من ارتكب هذا السلوك من ملعب النادي مستقبلا.