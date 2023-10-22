بعد 45 عامًا.. ميريل ستريب تنفصل عن زوجها

انفصلت النجمة الأميركية، ميريل ستريب، عن شريك حياتها، دون غومر، بعد زواج استمر نحو 45 عامًا.

ووفقًا لمجلة "بيبول" الأميركية، أعلنت النجمة البالغة من العمر 74 عامًا، والفائزة بجائزة الأوسكار 3 مرات، بشكل رسمي طلاقها من غومر (76 عامًا) عقب "انفصال عاطفي" حدث قبل 6 أعوام.

وعلى الرغم من أن الثنائي لم يظهرا معاً علناً منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018، غير أن ستريب شوهدت وهي ترتدي خاتم زفافها، الجمعة، بحفل توزيع جوائز "Princesa de Asturias" لعام 2023 في إسبانيا.

واحتفلت نجمة فيلم "المرأة الحديدية" مع غومر بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما، يوم 30 سبتمبر.

يذكر أن ميريل ستريب تعرفت على دون غومر، وهو نحات من مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، عام 1978، عن طريق شقيقها، علماً أنها كانت بذلك الوقت في فترة حداد على وفاة زميلها، الممثل جون كازال، الذي رحل بسبب سرطان الرئة.

وعلى مر السنين، لم يتحدث أياً من ستريب أو غومر كثيراً عن حياتهما العاطفية، لكن كان يجري تصويرهما جنباً إلى جنب في بعض الأحيان.