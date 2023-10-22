“العاصمة المقدسة” تُفعل مخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة للمنشآت التجارية

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، والمتضمنة عدداً من المخالفات في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "واس" أن ما يتعلق بالجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.

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وأضاف؛ أن هذه الجزئية قد شملت تحديد ما يقارب من 40 مخالفة، وتم تصنيفها إلى جسيمة وغير جسيمة، بحيث يتم تطبيق مبدأ التنبيه بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة وإعطاء مهلة لتصحيحها، كما بالنسبة للمخالفات الجسيمة فيتم تطبيق الغرامة مباشرة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها.

وأوضح أن الأمانة قد بدأت بالعمل وفق هذه اللائحة التي تهدف إلى رفع معدلات الامتثال والحدِّ من المخالفات ومظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية.