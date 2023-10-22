ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4651 شهيدًا

ارتفع أعداد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ 16 على التوالي، إلى 4651 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، عن استشهاد 266 شخصًا في غزة بينهم 117 طفلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبلغ إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة 4651 شهيدًا منهم 1873 طفلاً و1023 سيدة و187 مسن إضافة الى إصابة 14245 مواطن بجراح مختلفة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن 70% من ضحايا الغارات الإسرائيلية من النساء والأطفال وكبار السن، مضيفة أنها تلقت 1450 بلاغًا عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض منهم 800 طفل، ما يشير إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الفترة المقبلة.