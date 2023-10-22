“سكني”: أكثر من 46 ألف زيارة لمراكز “سكني الشامل” بالربع الثالث 2023

كشف برنامج "سكني" عن تجاوز عدد الزيارات لمراكز "سكني الشامل" خلال الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 46 ألف زيارة من المستفيدين المستحقين للدعم السكني وغير المستحقين للاستفادة من الخدمات المقدمة؛ حيث يُعد المعدل الرُبعي الأعلى للزيارات منذ تأسيس المراكز، والتي تُمكن الزوار من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة، وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين المستفيدين ومقدمي الخدمات.

أكثر من 294 ألف صفقة إيجارية وسكنية سجلها المؤشر الإيجاري خلال سبتمبر 2023, محققًا بذلك ارتفاعًا يتجاوز 22% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت عدد الصفقات السكنية 233 ألف صفقة، فيما سجلت الصفقات التجارية نحو 61 ألف صفقة. يمكنك الوصول للمؤشر من خلال الرابط:… pic.twitter.com/BE2LBryZlv — برنامج سكني (@SaudiHousing) October 16, 2023

وأوضح "سكني" في بيان صحفي له، اليوم، أن مراكز "سكني الشامل" في كل من: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) مكّنت المستفيدين من إبرام ما يزيد على 939 عقد تملّك للمسكن الأول خلال الفترة نفسها؛ بقِيَم تتجاوز 877 مليون ريال؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، ودعم الأسر في تملّك مساكنها؛ حيث أتاحت المراكز منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الثالث 57 مشروعًا سكنيًّا، ومعروضاً سكنياً متاحاً في المراكز حالياً يتجاوز 17 ألف وحدة سكنية.

وأكّد البرنامج استمرارية الدعم من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين، وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم وفق إجراءات سهلة وميسرة.

ويقدم "سكني الشامل" في المدن الأربع، بالإضافة إلى خدمات المعروض السكني والحلول التمويلية؛ عددًا من الخدمات العقارية المرتبطة بـ(عقود الإيجار، وفرز الوحدات العقارية، وتقييم الاستدامة، وجمعيات الملاك.. وغيرها).