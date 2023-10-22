مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 470 حقيبة إيوائية 1.238 سلة غذائية في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية أمس 470 حقيبة إيوائية في منطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.290 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.

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كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.238 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفًا والمتضررة من الفيضانات في منطقتي خاران وصحبت بور بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8.666 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.