إلغاء حفلات عازف بيانو تركي “انتقد إسرائيل”

ألغيت حفلات كان من المقرر أن يحييها عازف البيانو التركي فاضل ساي في سويسرا الأسبوع المقبل.

جاء ذلك عقب تعليقات ندد فيها ساي بإسرائيل على خلفية حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أعلن الفنان ومجموعة ميغروس السويسرية المنظمة للحدث.

وكان من المقرر أن يعزف ساي من الإثنين إلى الخميس مع أوركسترا برمنغهام السيمفونية، في مدن زوريخ وبرن وجنيف ولوسيرن.

وقال ساي في بيان نشره بالإنجليزية عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "استشهد مسؤولون في ميغروس بالأفكار التي عبرت عنها بشأن التوترات الإسرائيلية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير قرارهم".

وأضاف: "لن أغير شيئًا مما كتبت في حساباتي".

ونشر ساي 3 تغريدات ومقطع فيديو بشأن التطورات الأخيرة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي رسالة على منصة "إكس"، رد ساي على منشور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيه الأخير إسرائيل بالوقوف وراء القصف الذي طال مستشفى الأهلي العربي في غزة الثلاثاء، وأوقع مئات الضحايا.

وجاء رد ساي: "أنا أؤيد هذا الكلام بالكامل. أشكركم على هذا التصريح المنطقي. على الجميع أن يفعلوا شيئا لوقف هذه الحرب. يجب محاكمة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتهمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمجازر. الحرية للفلسطينيين وللإنسانية. كفانا هذه الوحشية".